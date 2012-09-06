Переводить депозиты из гривни в доллары имеет смысл, если курс достиг критической точки - эксперт

Рост курса доллара США на фоне незначительного ослабления национальной валюты спровоцировал желание многих вкладчиков перевести свои гривневые вклады в долларовые. Однако, переводить депозиты из национальной валюты в иностранную имеет смысл только при достижении критической отметки в курсах валют. Так считает начальник управления обслуживания физических лиц Банка ПИВДЕННЫЙ Марина Сплошнова, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

«Вклады в национальной валюте обладают значительно более высокой доходностью по сравнению с депозитами в долларах США и евро. Высокая процентная ставка в гривнах позволяет не только защитить средства от инфляции, но и обеспечить их сохранность при незначительном ослаблении курса нацвалюты», - говорит Марина Сплошнова.

По словам банкира, «критическая отметка» в курсовых колебаниях для каждого из видов вкладов и банков разная. Исходя из линейки депозитов Банка ПИВДЕННЫЙ, Сплошнова отметила, что сегодня их клиенту можно начинать рассматривать возможность перевода гривневного вклада в долларовый только при достижении курсом доллара отметки в диапазоне от 8,8 до 9 грн.

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе межбанковский и наличный валютный рынок Украины начало лихорадить. Гривня существенно подешевела по отношению к доллару.

Во вторник,4 сентября, на валютном межбанке к середине сессии торги фактически остановились (на уровне 8,1420-8,1520 грн/долл.) из-за отсутствия предложения по продаже валюты. Были исключительно заявки на ее покупку. Нацбанк с интервенциями не выходил. К концу торгов котировки на межбанке по гривне снизились до более чем двухлетнего минимума и рынок закрылся на уровне 8,19-8,21 грн/долл.

В среду,5 сентября, на украинском межбанке гривня несколько укрепилась по отношению к доллару США. Торги закрылись котировками 8,14/8,16 грн/долл. В среду “Ощадбанк” на протяжении торговой сессии дважды выходил на межбанковский валютный рынок с продажей долларов.

В четверг, 6 сентября, на торги на межбанке открылись котировками 8,1400/8,1500, а к 12:00 гривня укрепилась и котировки достигли 8,1185/8,1265 грн/долл.

Комментируя в целом сложившуюся ситуацию, в НБУ объяснили повышение спроса на валюту увеличением накануне остатков на корсчетах комбанков за счет проведения Нацбанком тендера по поддержанию ликвидности. В целом регулятор рефинансировал кредитно-финансовые учреждения почти на 4 млрд грн сроком почти на один год.

В Совете НБУ прогнозируют, что ситуация на межбанке полностью стабилизируется до конца текущей недели.

Скачки на межбанке спровоцировали рост курса валюты на наличном рынке. Начиная со вторника средний курс покупки-продажи доллара в банках составил 8,23-8,28 грн за доллар. Кроме того, в ряде городов наблюдается дефицит наличного доллара.

В интернет-магазинах к 6-му сентября курс составлял примерно 8,23 грн за доллар при наличном расчете, и 8,8 грн/долл. - при безналичном

Некоторые эксперты и участники рынка считают, что события вторника, 4 сентября, на межбанковском валютном рынке продемонстрировали результат активных валютных спекуляций. При этом другие отмечают, что просто произошло стечение обстоятельств.

Оппозиционные эксперты отмечают, что всплеск валютной паники - это одно из проявлений скрытой девальвации гривни, которая давно идет в стране, и является результатом экономической политики власти. А предстоящие выборы усугубляют беспокойство среди населения, ожидающего существенной девальвации национальной валюты после их завершения.