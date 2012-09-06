НБУ обещает спад ажиотажа на инвалюту в ближайшее время

Директор Департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка Национального банка Украины (НБУ) Сергей Кораблин прогнозирует спад ажиотажа на инвалюту в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в четверг во время телемоста.

“Мы (НБУ — УНИАН) будем присутствовать на рынке. Золотовалютные резервы превышают 30 млрд долл.: средств более чем достаточно для того, чтобы сбить возможный чрезмерный спрос (на валюту — УНИАН)... Через некоторое время этот ажиотаж уляжется на рынке”, - отметил он.

По его словам, причинами повышенной курсовой волатильности на текущей неделе является увеличение сезонного спроса на валюту и предоставление банкам 3,8 млрд грн долгосрочного рефинансирования Нацбанком.

По словам С.Кораблина, с начала года НБУ выкупил на валютном рынке около 3 млрд долл. Он считает, что на сегодня сформировалось благоприятные условия для курсовой динамики.

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе как межбанковский, так и наличный валютный рынок Украины лихорадит. Гривня существенно подешевела по отношению к доллару.

Во вторник, 4 сентября, на валютном межбанке к середине сессии торги фактически остановились (на уровне 8,1420-8,1520 грн/долл.) из-за отсутствия предложения по продаже валюты. Были исключительно заявки на ее покупку. Нацбанк с интервенциями не выходил. К концу торгов котировки на межбанке по гривне снизились до более чем двухлетнего минимума и рынок закрылся на уровне 8,19-8,21 грн/долл.

В среду, 5 сентября, на украинском межбанке гривня несколько укрепилась по отношению к доллару США. Торги закрылись котировками 8,14/8,16 грн/долл. В среду “Ощадбанк” на протяжении торговой сессии дважды выходил на межбанковский валютный рынок с продажей долларов.

В четверг, 6 сентября, на торги на межбанке открылись котировками 8,1400/8,1500, а к 12:00 гривня укрепилась и котировки достигли 8,1185/8,1265 грн/долл.

Комментируя в целом сложившуюся ситуацию, в НБУ объяснили повышение спроса на валюту увеличением накануне остатков на корсчетах комбанков за счет проведения Нацбанком тендера по поддержанию ликвидности. В целом регулятор рефинансировал кредитно-финансовые учреждения почти на 4 млрд грн сроком почти на один год.

В Совете НБУ прогнозируют, что ситуация на межбанке полностью стабилизируется до конца текущей недели.

Скачки на межбанке спровоцировали рост курса валюты на наличном рынке. Начиная со вторника средний курс покупки-продажи доллара в банках составил 8,23-8,28 грн за доллар. Кроме того, в ряде городов наблюдается дефицит наличного доллара.

В интернет-магазинах к 6-му сентября курс составлял примерно 8,23 грн за доллар при наличном расчете, и 8,8 грн/долл. - при безналичном

Некоторые эксперты и участники рынка считают, что события вторника, 4 сентября, на межбанковском валютном рынке продемонстрировали результат активных валютных спекуляций. При этом другие отмечают, что просто произошло стечение ряда обстоятельств.

Оппозиционные эксперты отмечают, что всплеск валютной паники - это одно из проявлений скрытой девальвации гривни, которая давно идет в стране, и является результатом экономической политики власти. А предстоящие выборы усугубляют беспокойство среди населения, ожидающего существенной девальвации национальной валюты после их завершения.