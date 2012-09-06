НБУ прогнозирует спад ажиотажа на валюту в ближайшее время

Директор Департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка Национального банка Украины (НБУ) Сергей Кораблин прогнозирует спад ажиотажа на инвалюту в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в четверг во время телемоста.

“Мы (НБУ — УНИАН) будем присутствовать на рынке. Золотовалютные резервы превышают 30 млрд долл.: средств более чем достаточно для того, чтобы сбить возможный чрезмерный спрос (на валюту — УНИАН)... Через некоторое время этот ажиотаж уляжется на рынке”, - отметил он.

По его словам, причинами повышенной курсовой волатильности на текущей неделе является увеличение сезонного спроса на валюту и предоставление банкам 3,8 млрд грн долгосрочного рефинансирования Нацбанком.

По словам С.Кораблина, с начала года НБУ выкупил на валютном рынке около 3 млрд долл. Он считает, что на сегодня сформировалось благоприятные условия для курсовой динамики.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября на украинском межбанке котировки повысились до 8,1800/8,2000 грн/долл., по евро - 10,2950/10,3240 грн/евро. При этом к середине сессии торги фактически остановились, поскольку отсутствовали предложения по продаже валюты.

5 сентября днем украинские банки покупали доллар США в среднем по 8,15 грн/долл., продавали — по 8,23 грн/долл.

Курс покупки наличного доллара повысился на 0,3%, продажи — на 0,8%, по сравнению со вчерашним днем.

Предложения банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,11-8,20 грн/долл., по продаже – в пределах 8,16-8,30 грн/долл.