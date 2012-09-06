Путин и Лагард обсудят реформу МВФ

Москва. Президент России Владимир Путин и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудят реформу МВФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, встреча пройдет в рамках саммита форума АТЭС, который будет проходить во Владивостоке 7-9 сентября.

«На переговорах будет затронут вопрос о реформе управления Фонда. Необходимо укрепить роль динамично развивающихся экономик - это пойдет на пользу самому МВФ: повысит его легитимность, позволит оперативнее реагировать на кризисные явления в глобальной экономике», - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный вопрос будет включен в число российских приоритетов в период председательства в «Группе двадцати» в 2013 году.

По информации Кремля, еще одна тема для обсуждения - ускорение реформ международных финансовых институтов. Особое значение имеет вопрос наращивания ресурсов МВФ - на саммите «Группы двадцати» в Лос-Кабосе на этот счет приняты принципиальные решения. В плане пополнения ресурсной базы к настоящему времени удалось больше, чем было запланировано - вместо 430 млрд долл. «Группа двадцати» изыскала 456 млрд долл.

Также отмечается, что для экономик форума АТЭС присутствие на саммите руководителя одной из ключевых международных финансовых организаций чрезвычайно важно. В регионе высок спрос на ресурсный потенциал МВФ. Востребованы и экспертно-аналитические наработки Фонда, в том числе в контексте ведущейся в АТЭС работы по поиску новых источников и стимулов регионального и глобального развития. Для России контакты с руководством МВФ имеют значение и с учетом председательства в «Группе двадцати» в следующем году.

Кроме этого в повестке дня встречи – «сверка часов» по остающейся неустойчивой ситуации в мировой экономике и финансах.

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