ВР приняла закон о регулировании нотариальной деятельности

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О нотариате" относительно государственного регулирования нотариальной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 253 народных депутата из 342 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон направлен на совершенствование порядка допуска к нотариальной деятельности, а также улучшению доступа граждан к нотариальным услугам.

Согласно закону, государственное регулирование нотариальной деятельности заключается в установлении условий допуска граждан к осуществлению нотариальной деятельности, порядке остановки и прекращения частной нотариальной деятельности, аннулированию свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью; осуществлении контроля за организацией нотариата, проведением проверок организации нотариальной деятельности нотариусов, соблюдение ими порядка совершения нотариальных действий и выполнения правил нотариального делопроизводства; определении органов и лиц, совершающих нотариальные действия, осуществляют контроль за организацией нотариата, проводят проверки организации нотариальной деятельности нотариусов, соблюдение ими порядка совершения нотариальных действий и выполнения правил нотариального делопроизводства; определении ставок государственной пошлины, которая взимается государственными нотариусами; установлении перечня дополнительных услуг правового и технического характера, которые не связаны с нотариальными действиями, и установлении размеров платы за их предоставление государственными нотариусами; установлении правил профессиональной этики нотариусов.

Контроль за организацией нотариата, проверка организации нотариальной деятельности нотариусов, соблюдения ими порядка совершения нотариальных действий и выполнения правил нотариального делопроизводства осуществляются Министерством юстиции, Главным управлением юстиции Министерства юстиции в Автономной Республике Крым, главными управлениями юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе.

Законом установлено, что нотариус - это уполномоченное государством физическое лицо, которое осуществляет нотариальную деятельность в государственной нотариальной конторе, государственном нотариальном архиве или независимую профессиональную нотариальную деятельность, в частности удостоверяет права, а также факты, имеющие юридическое значение, и совершает другие нотариальные действия, предусмотренные законом, с целью предоставления им юридической достоверности.

Нотариусу запрещается использовать свои полномочия с целью получения неправомерной выгоды или принятия обещания или предложения такой выгоды для себя или других лиц.

Нотариус не может заниматься предпринимательской, адвокатской деятельностью, быть основателем адвокатских объединений, состоять на государственной службе или службе в органах местного самоуправления, в штате других юридических лиц, а также выполнять другую оплачиваемую работу, кроме преподавательской, научной и творческой деятельности.

Регистрационное дело частного нотариуса хранится и ведется соответственно Главным управлениям юстиции Министерства юстиции в Автономной Республике Крым, главными управлениями юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе.

Закон предусматривает также профессиональное самоуправление нотариусов. Его целью является объединение на профессиональной основе усилий нотариусов для выполнения возложенных на них данным Законом обязанностей и обеспечение их прав, представительство профессиональных интересов нотариусов в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, защита профессиональных интересов и социальных прав нотариусов, содействие повышению профессионального уровня нотариусов и предоставление им методической помощи, защите интересов физических и юридических лиц при причинении им вреда вследствие незаконных действий или халатности нотариуса.

Профессиональное самоуправление нотариусов осуществляется через Нотариальную палату Украины и ее органы. Она является неприбыльным юридическим лицом, имеет свою печать. Деятельность Нотариальной палаты Украины осуществляется в соответствии с законодательством и ее уставом.

К полномочиям Нотариальной палаты Украины относятся: представление интересов нотариальных палат и нотариусов в государственных и других учреждениях; обеспечение защиты социальных и профессиональных прав нотариусов; участие в проведении экспертиз законопроектов по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью; обеспечение повышения квалификации нотариусов и их помощников; контроль за соблюдением нотариусами правил профессиональной этики и другие полномочия.

Профессиональное самоуправление нотариусов функционирует на принципах законности, гласности, независимости, демократичности, коллегиальности, выборности, обязательности членства нотариусов и выполнения решений органов профессионального самоуправления, принятых в соответствии с их компетенцией, обеспечение равных возможностей доступа нотариусов к участию в профессиональном самоуправлении.

Членами Нотариальной палаты Украины могут быть лица, получившие свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью. Размер членских взносов и других платежей членов Нотариальной палаты Украины, необходимых для выполнения ее функций, определяет съезд нотариусов.