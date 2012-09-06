Янукович положительно оценивает работу по выплате компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР
Президент Украины Виктор Янукович положительно оценивает работу Сбербанка Украины по выплате компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР.
Об этом глава государства сказал на заседании Комитета по экономическим реформам, сообщает пресс-служба Президента Украины.
«Почти за три месяца мы выполнили обязательства перед 2 миллионами 400 тысячами вкладчиков Сбербанка на общую сумму 2,3 млрд гривен», - отметил глава государства.
В.Янукович особенно подчеркнул, что процесс выплаты компенсаций должен пройти на высоком организационном уровне, «без очередей и суеты».
Президент сказал, что сейчас начнется регистрация вкладчиков, которые еще должны получить компенсации, - и эту работу также нужно провести на высоком уровне. «Каждый гражданин, у которого есть право на компенсацию, должен ее получить», - сказал В.Янукович.