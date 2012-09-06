Правительство не допустит необеспеченной эмиссии гривни - Азаров

Кабинет министров Украины не допустит необеспеченной эмиссии гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время общения с трудовым коллективом Харьковского тракторного завода имени Серго Орджоникидзе заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, говоря об уровне оплаты труда работников сферы машиностроения.

Н.Азаров обратил внимание на то, что для реального повышения уровня заработной платы необходимо увеличение объемов производства. Он подчеркнул, что неподкрепленное увеличение заработной платы не приведет к повышению благосостояния людей.

«Печатать деньги мы не будем. Печатанье денег до добра не доводит. Только будет то, что реально производим, что можем реально продать, выручить», - сказал премьер.

По его словам, на сегодня основной задачей правительства является увеличение уровня промышленного производства в стране.