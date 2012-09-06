Активы украинских банков в августе сократились на 0,4% - до 1,109 трлн грн

Активы украинских банков в августе 2012 г. сократились на 0,4%, с начала т.г. - на 4,3%, - до 1,105 трлн грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы в прошлом месяце сократились на 0,4%, в январе-августе - на 3% - до 1,248 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 65,4%, вложения в ценные бумаги - 8,4%, корреспондентские счета в других банках — 5,9%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,7%, основные средства и нематериальные активы - 4,5%, доходы, начисленные к получению, - 4,4%, дебиторская задолженность — 5,6%.

Обязательства банков в прошлом месяце сократились на 0,5% - до 938,9 млрд грн, из которых средства физлиц составили 345,5 млрд грн, или 36,8%, средства субъектов хозяйствования — 179,5 млрд грн, или 19,1%, межбанковские кредиты и депозиты — 146,2 млрд грн, или 15,6%.

Капитал банков в августе сократился на 0,1% - до 165,6 млрд грн и составил 15% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков сократился на 4% и на 1 сентября т.г. составил 172,5 млрд грн.

По состоянию на 1 сентября 2012 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 175 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.