Парламент планирует упростить лицензирование операций с валютой

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в статью 18 Закона Украины "Об организационно-правовых принципах борьбы с организованной преступностью".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 230 народных депутатов из 342 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект направлен на минимизацию влияния правоохранительных органов на деятельность субъектов ведения хозяйства и прекращения выполнения несвойственных для них функций при выдаче Национальным банком лицензий на осуществление операций в иностранной валюте.

Для достижения очерченной цели законопроектом предлагается внести изменения в статью 18 Закона "Об организационно-правовых принципах борьбы с организованной преступностью", в соответствии с которыми отменяется такой этап порядка выдачи Нацбанком лицензий на осуществление операций в иностранной валюте как сообщение об этом специальных органов по борьбе с организованной преступностью и учет получаемых относительно них выводов.

Кроме того, НБУ уполномочивается на прекращение финансирования и операции со счетов клиентов лишь по решению суда, устраняя при этом возможность вынесения такого решения следователем во время осуществления досудебного следствия по уголовному делу.