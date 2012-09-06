Торговые предприятия в январе-июле увеличили перечисления в бюджет на 14% - ГНСУ

За 7 месяцев текущего года предприятия торговли уплатили в государственный бюджет 17,4 млрд грн, что на 2,1 млрд грн (на 14%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

В то же время сумма возмещенного предприятиям этой сферы НДС выросла на 17% по сравнению с 2011 годом. За январь-июль они получили 6 млрд грн бюджетной компенсации, что на 0,9 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Налоговый долг в государственный бюджет предприятий торговли уменьшился за 7 месяцев года на 0,5 млрд грн.

В целом на учете в налоговой находится 182,6 тыс. предприятий торговли, которые подают отчеты.