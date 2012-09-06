Нацбанк в августе купил валюты на межбанке на 436 млн долл. больше, чем продал

Национальный банк Украины в августе купил на межбанковском рынке иностранной валюты на 436 млн долларов США больше, чем продал в ходе своих интервенций, сообщил директор департамента НБУ по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Александр Дубихвост.

«Общее сальдо интервенций за месяц было позитивным и составило 436 млн долл.», - сказал А.Дубихвост в видеоролике, размещенном на сайте Центробанка Украины.

По его словам, по состоянию на 1 сентября 2012 года международные золотовалютные резервы Нацбанка «остались на уровне 30 млрд долл.».

«Наибольшее влияние на состояние золотовалютных резервов имело возвращение очередного транша кредита МВФ и процентов на общую сумму 990 млн долл. в эквиваленте. Также в августе Нацбанк выходил на межбанковский валютный рынок с продажей иностранной валюты. Как и в июле, в августе осуществлялась продажа валюты для потребностей НАК «Нафтогаз» для расчетов за российский газ», - заявил А.Дубихвост.

Как сообщал УНИАН, в начале августа Нацбанк сообщил, что за июль его валютные резервы увеличились на 2,6% - до 30,079 млрд долл.

По данным регулятора, в январе-июле резервы сократились на 5,4%, или на 1,716 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).