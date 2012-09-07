ВР планирует усилить ответственность за подделку акцизных марок

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за подделку марок акцизного сбора».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 246 народных депутатов из 331 зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести в статьи 199 и 216 УК изменения, суть которых заключается во включении в перечень предусмотренных статьей 199 предметов преступления (в настоящее время ими являются деньги, государственные ценные бумаги и билеты государственной лотереи) марок акцизного сбора и голографических защитных элементов.

Предусмотрено, что изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или подделанных марок акцизного сбора, голографических защитных элементов, подделанной национальной валюты Украины в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи наказываются лишение свободы на срок от трех до семи лет. Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц или в большом размере наказываются лишениям свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.