Российский ВТБ может разместить еврооблигации еще на 1 млрд долларов

Глава ВТБ Андрей Костин не исключил, что банк разместит еврооблигации на сумму не менее 1 млрд долларов. Об этом он сообщил сегодня журналистам во Владивостоке на саммите АТЭС.

"Окончательное решение пока не принято, в течение сентября будем решать этот вопрос", - подчеркнул А.Костин. Он уточнил, что принятие решения о выпуске евробондов будет зависеть от того, как торгуется предыдущий выпуск, также на 1 млрд долларов, и от внешний рыночной конъюнктуры, передает ИТАР-ТАСС.

Справка УНИАН. Российский «Внешторгбанк» (ВТБ) владеет 99,9737% акций ПАО «ВТБ Банк», основанного основано в 1992 году (входит в группу крупнейших банков Украины).

«ВТБ Банк» (г. Киев) в январе-июне 2012 года получил чистую прибыль в размере 382,9 млн грн, что на 2,7% больше показателя за аналогичный период 2011 года.

Во II квартале 2012 года банк получил убыток в размере 202,27 млн грн против 255,54 млн грн прибыли за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-июне 2012 года увеличились на 6,1% и на 1 июля составили 38,17 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - уменьшились на 8,3%, до 24,99 млрд грн, обязательства - выросли на 5,5%, до 34,68 млрд грн. Уставный капитал оставался на уровне 5,416 млрд грн, собственный капитал увеличился на 12% - до 3,49 млрд грн.