Европейский Центробанк включает "печатный станок"
Совет управляющих Европейского центрального банка согласовал новую программу выкупа облигаций, нацеленную на снижение стоимости заимствований для ряда проблемных стран зоны евро, но ее детали будут изложены в специальном пресс-релизе, сообщает Reuters.
По информации агентства, о новой программе на пресс-конференции объявил глава ЕЦБ Марио Драги.
Он пообещал, что ЕЦБ будет действовать строго в рамках мандата, который разрешает ему прямую скупку облигаций. При этом ЕЦБ будет на равных с частными кредиторами.
У новой программы ЕЦБ - Monetary Outright Transactions - не будет количественных ограничений, она будет прекращена после достижения поставленных целей или в результате несоблюдения страной-участницей поставленных перед ней условий. Дополнительная ликвидность после выкупа облигаций будет полностью стерилизована.
Действия ЕЦБ будут сосредоточены на коротком конце кривой доходности, от 1 до 3 лет, который банк считает наиболее эффективным для достижения своих целей.
Драги также отметил, что аналитики ЕЦБ пересмотрели прогнозы роста ВВП и динамики потребительских цен для зоны евро на 2012-2013 годы.
Так, согласно новому прогнозу, ВВП зоны евро сократится в 2012 году на 0,6-0,2 процента по сравнению с динамикой в пределах минус 0,5 процента - плюс 0,3 процента в предыдущем прогнозе. В 2013 году динамика ВВП будет в пределах минус 0,4 процента - плюс 1,4 процента против ожидавшихся ранее 0,0 - плюс 2,0 процента.
Инфляция в зоне евро в 2012 году может составить 2,4-2,6 процента против 2,3-2,5 в предыдущем прогнозе. В 2013 году потребительские цены могут вырасти на 1,3-2,5 процента против ожидавшихся ранее 1,0-2,2 процента.
При этом глава ЕЦБ считает инфляционные риски сбалансированными, в то время как для экономического роста существует ряд понижательных рисков.
В четверг, 6 сентября, ЕЦБ принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 0,75 процента годовых.