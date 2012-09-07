Кабмин одобрил Концепцию развития системы управления госфинансами

Правительство одобрило Концепцию развития системы управления государственными финансами.

Согласно соответствующему распоряжению Кабинета министров №633-р от 3 сентября 2012 года, мероприятия для реализации Концепции будут финансироваться из государственного бюджета.

При этом предусматривается, что часть мероприятий будет осуществляться за счет финансовой поддержки Евросоюза.

Концепция, в частности, предусматривает, что основными направлениями развития системы управления госфинансами являются расширение полномочий Счетной палаты в части контроля за доходной частью госбюджета и поступлениями и использованием средств местных бюджетов, а также проведение мониторинга имплементации нормативно-правовых актов в сфере государственного внутреннего финансового контроля, реформирование системы госзакупок и обеспечение своевременного возмещения НДС.