На торгах в пятницу возможен обвал пар EUR/USD и GBP/USD - эксперт

На торгах в пятницу, 7 сентября, первоначально пары EUR/USD и GBP/USD начнут укрепляться в связи с ростом спроса на рискованные активы, но уже спустя пару часов возможно падение к отметкам 1,2570 и 1,5870 с дальнейшими целями 1,25 и 1,58, соответственно. Таков прогноз аналитиков FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, на торгах с европейскими валютами в пятницу необходимо учесть несколько факторов из еврозоны: рисковые настроения, компонент занятости, уровень б/р, а также приближающееся решение Конституционного суда Германии.