Международные валютные резервы НБУ сократились до 29,995 млрд долл.

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в августе сократились на 0,3% - до 29,995 млрд долл. с 30,081 млрд долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, в т.ч. сократились резервы в иностранной валюте на 0,6% - до 28,126 млрд долл., специальные права заимствований — до 8,39 млн долл. с 78,42 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка в августе купил на межбанковском рынке иностранной валюты на 436 млн долларов США больше, чем продал в ходе своих интервенций. Наибольшее влияние на состояние золотовалютных резервов имело возвращение очередного транша кредита МВФ и процентов на общую сумму 990 млн долл. в эквиваленте. Также, в августе, как и в июле, осуществлялась продажа валюты для потребностей НАК «Нафтогаз» для расчетов за российский газ.

По данным регулятора, в январе-июле резервы сократились на 5,4%, или на 1,716 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).