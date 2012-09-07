Средневзвешенный курс гривни на межбанке в четверг составил 8,0827 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 6 сентября, укрепился до 8,0827 грн/долл. по сравнению с 8,1184 за предыдущий день торгов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 2,004 млрд долл. (в эквиваленте), что на 72,6 млн долл. больше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 1,460 млрд долл.

Как сообщалось, в четверг, 6 сентября, на украинском межбанковском рынке гривня укрепилась по отношению к основным валютам.

Торги по доллару США открылись котировками 8,1400/8,1500, к 12:00 цены упали - 8,1185/8,1265. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1170/8,1260.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2528/33, к 12:00 цены снизились до 0,2521/25. К закрытию торгов цены достигли минимума - 0,2518/22. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2120 (-0,1660).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2595/1,2650.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,2725/10,2870, к 12:00 цены ушли вниз - 10,2395/10,2535. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,2425/10,2580.

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