Крым за нынешний курортный сезон увеличил на треть перечисления в сводный бюджет – ГНСУ

Крым за курортный сезон 2012 года (май-август) перечислил в сводный бюджет 2,2 млрд грн – на треть больше, чем годом ранее.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины со ссылкой на председателя ГНСУ Александра Клименко.

По словам А.Клименко, поступления единого налога за курортный сезон 2012 года возросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Поступления от туристического сбора в Крыму в мае-августе 2012 года составили около 6 млн грн - на 14% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

При этом налоговая служба отмечает активизацию малого и среднего бизнеса, работающего по упрощенной системе.

«В 2012 году каждый третий из мини-отелей Крыма является плательщиком единого налога. За последний год еще 100 предприятий гостиничной сферы избрали для себя упрощенную систему», - сообщил А.Клименко

В то же время, он отметил необходимость углубления сотрудничества налоговой и местных органов власти в вопросе администрирования туристического сбора.

«Пока в администрировании туристического сбора есть еще много нерешенных вопросов», - сказал А.Клименко.