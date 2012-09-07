Включение ЕЦБ печатного станка удешевит вклады в евро – эксперт

Решение Европейского центробанка выкупать без ограничений облигации слабых участников еврозоны фактически означает начало крупномасштабной эмиссии евро на сумму около 1,6 трлн евро, что скажется и на Украине. Такое мнение высказал УНИАН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Несмотря на то, что в свое время Центробанк еврозоны критиковал ФРС США за ее политику QE1 и QE2, он фактически сам взял на вооружение такой метод. За счет эмиссии евро ЕЦБ хочет обесценить данную валюту, чтобы долги в евро были дешевле для их владельцев. В результате, инвестиции в евро, как сама денежная единица, будут обесцениваться. В Украине это, прежде всего, будет заметно по импортным товарам, они будут дорожать ускоренными темпам, а самое главное, Украина будет «потреблять» евроинфляцию. В результате сбережения в евро станут терять в стоимости. Через два-три года за аналогичные товары придется заплатить значительно дороже. Евро - очень рискованная валюты для сбережения, особенно на долгосрочную перспективу», - сказал А.Охрименко

Как сообщал УНИАН, Совет управляющих Европейского центрального банка согласовал новую программу выкупа облигаций, нацеленную на снижение стоимости заимствований для ряда проблемных стран зоны евро, но ее детали будут изложены в специальном пресс-релизе.