Действия ЕЦБ не исключают новый виток кризиса в еврозоне - эксперт

Решение ЕЦБ по выкупу облигаций - положительная новость для финансовых рынков, 6 сентября на этом фоне фондовые индексы США продемонстрировали уверенный рост (S&P 500 +2,0%, NASDAQ +2,1% DOW +1,9%), немецкий DAX прибавил 2,9%, французский CAC 40 3,1%, а британский FTSE 100 2,1%, отметил в комментарии УНИАН Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

По его словам, "европейская валюта вернулась к недельным максимумам в области 1,2640. Также резко снизились доходности облигаций европейских стран, в том числе, украинских. То есть, уже сейчас Украине и ее бизнесу занимать деньги на зарубежных рынках стало дешевле".

Как отмечает эксперт, если ЕЦБ начнет выкупать облигации стран еврозоны со сроком 1-3 года, то это, по сути, прямое финансирование бюджетов проблемных стран. Тем не менее, ЕЦБ выставил свои требования. Чтобы покупать облигации страны, она должна выполнять заранее согласованные меры экономии. Если та или иная страна не будет этого делать, ее гособлигации покупаться не будут.

Мониторинг за выполнением требований страной EЦБ оставил за собой. Это является отрицательным моментом данных мер, то есть, ЕЦБ оставляет для себя право на маневры.

"Необходимо дождаться первых аукционов, и понять в каком объеме ЕЦБ будет покупать эти облигации, и как это будет отражаться на долговых рынках. Также очень важно дождаться решения немецкого суда по правомочности фонда европейской стабильности и октябрьский отчет «Тройки-кредиторов» по Греции. Если оба эти события будут носить позитивный характер, а скорее всего, так оно и будет, финансовые рынки получат новые импульсы для роста", - подчеркивает эксперт.

Возможно, полагает Ивченко, последние меры ЕЦБ поддержат мировые цены на сталь и зерновые, которые являются основными составляющими украинского экспорта, что будет косвенным образом поддерживать и гривню.

Он признает, что отрицательным моментом данной программы является тот факт, что одним заливанием деньгами долговой кризис в еврозоне не решить. Необходимы структурные реформы во многих странах и единая бюджетно-налоговая политика. Между тем, известно, как страны выполняют требования кредиторов – очень медленно и с запаздыванием. Это также будет снижать эффективность мер ЕЦБ.

"Определенный позитив на финансовых рынках, в том числе, в Украине, может продлиться несколько недель до получения первых результатов работы данной программы. Возможно, позитив даже растянется на более длительный период – до конца года. Однако, отсутствие реальных изменений и структурных реформ в еврозоне, медленный экономический рост в этом регионе могут снизить эффективность данных мер, что может привести со временем к новому витку кризиса в еврозоне", - подчеркнул Ивченко.

Как сообщал УНИАН, Совет управляющих Европейского центрального банка согласовал новую программу выкупа облигаций, нацеленную на снижение стоимости заимствований для ряда проблемных стран зоны евро, но ее детали будут изложены в специальном пресс-релизе.