Предприятиям в январе-августе возмещено 31 млрд грн НДС

Предприятиям в январе-августе 2012 года возмещено более 31 млрд налога на добавленную стоимость (НДС), что на 8,4%, или на 2,4 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), в частности, 16,7 млрд грн НДС было возмещено в автоматическом режиме.

В августе сумма автоматического возмещения составила 2,2 млрд грн. При этом 900 млн грн получили иностранные инвесторы, в том числе 78 предприятий с европейским капиталом, работающих в Украине, получили возмещение НДС на общую сумму 752 млн грн.

Как сообщал УНИАН, общая сумма задолженности по возмещению НДС с начала 2012 года сократилась на 3,3 млрд грн.

Справка УНИАН. Новый налоговый кодекс действует в Украине с 1 января 2011 года. Согласно кодексу, ставка НДС до 31 декабря 2013 года составляет 20%, с 1 января 2014 года — 17%. Кроме того, кодекс предусматривает введение механизма автоматического возмещения НДС. Так, в ГНСУ отмечают, что на сегодня более 50% заявок на возмещение НДС перечисляются на счета предприятий в автоматическом режиме.