В Беларуси золотовалютные резервы снизился на 89 млн долл.

Минск. В Беларуси золотовалютные резервы (ЗВР) сокращаются второй месяц подряд и за август снизились на 89 млн долл. – до 8,159 млрд долл (в июле - на 82 млн долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Беларуси.

При этом в национальном определении ЗВР Беларуси сократились на 1 млрд долл. – до минимального значения с начала года в 8,776 млрд долл.

По информации Нацбанка Беларуси, сокращение золотовалютных резервов в национальном определении связано в первую очередь с завершением сделки СВОП с Народным банком Китая.

«Кроме того, на уровень золотовалютных резервов оказало влияние погашение в полном объеме внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте Национального банка и правительства Республики Беларусь», - отметили в НББ.

Как сообщал УНИАН, снижение ЗВР Беларуси по времени совпало с закрытием схем экспорта растворителей и разбавителей без уплаты экспортных пошлин в российский бюджет.

В конце июля межведомственная группа из представителей профильных госструктур под руководством Федеральной таможенной службы России проверяла легальность производства и экспорта растворителей и разбавителей с территории Беларуси. По неофициальным данным, результатом работы группы стало прекращение российскими нефтяными компаниями поставок в Беларусь продукта нефтепереработки, который является сырьем для производства растворителей и разбавителей.

Как отмечают независимые аналитики, экспорт растворителей и разбавителей, а также смазочных материалов стал одним из ключевых факторов, который обеспечивал приток валютной выручки в Беларусь в первом полугодии. При этом из-за прекращения экспорта растворителей и разбавителей эта валютная выручка может существенно сократиться и повлиять на курс белорусского рубля.

При этом глава Нацбанка Беларуси Надежда Ермакова заявила, что не ожидает ухудшения ситуации на валютном рынке в связи с сокращением белорусского экспорта растворителей и разбавителей.

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