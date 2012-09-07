Налоговая отмечает рост поступлений в бюджет от малого бизнеса

Председатель Государственной налоговой службы Александр Клименко заявил, что отечественная система упрощенного налогообложения является одной из самых либеральных в Европе, указав в качестве доказательства на рост количества предпринимателей и поступлений в бюджет от малого и среднего бизнеса

Об этом глава ГНС сказал на встрече с предпринимателями Севастополя.

«Мы сегодня видим не уменьшение, а, наоборот, увеличение количества предпринимателей, работающих по упрощенной системе. И мы видим увеличение уплаты налогов», - сказал А.Клименко.

«А столько было инсинуаций, мол, налоговая реформа убивает малый и средний бизнес», - добавил глава ГНС.

В качестве примера А.Клименко привел предпринимателей Севастополя, которые увеличили поступления в казну.

«Да, поступления на территории города выросли более, чем в два раза. Но не за счет того, что предприниматель стал платить больше, а за счет того, что гостиницы, мини-отели, кто-то вышел из тени. Кто-то посчитал для себя, что так выгодно. И мы это приветствуем. И за счет увеличения самой численности предпринимателей мы добились увеличения поступлений в бюджет», - добавил глава ГНС.

Одновременно А.Клименко уточнил, что поступления от малого и среднего бизнеса не являются стратегической задачей для государства.

«Если посмотрим удельный вес, то он минимальный. Но моя принципиальная позиция: налоги должны платить все, и в полном объеме», - отметил главный налоговик страны.

Как сообщал УНИАН, предприниматели в январе-июле 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили уплату единого налога в три раза — до 1,8 млрд грн,

Кроме того, 1,106 млн предпринимателей-«упрощенцев» получили новые свидетельства плательщика единого налога.

Свидетельство плательщика единого налога старого образца с 1 июня 2012 года является недействительным.