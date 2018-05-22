Дефляция: официальная статистика оберегает украинцев от стресса

Сообщение Госстата, обнародованное вечером 6 сентября, о том, что в августе четвертый месяц подряд зафиксирована дефляция (0,3%), ввело в недоумение. Выводы ведомства, которые уже не раз вызывали массу вопросов, никак не совпадают с украинскими реалиями. Стоимость бензина подымается, цены на прилавках тоже набирают обороты, а официально все выглядит с точностью наоборот – «потребительские цены в Украине в августе снизились к уровню предыдущего месяца на 0,3% по сравнению со снижением на 0,2% в июле текущего года». Причем на следующий день Госстат заявил, что рост цен производителей промышленной продукции в августе по сравнению с июлем составил 0,5%, с декабрем 2011 года – 3,1%. Кроме того, украинцам чиновниками от власти не раз заявлялось о пересмотре макропоказателей как на этот год, так и последующий по негативному сценарию. Да и НБУ ужесточает правила игры на валютном рынке. Каким же образом, спрашивается, состоялась дефляция? За разъяснениями УНИАН обратился к экспертам. Их мнения разделились.

Александр Жолудь, экономист Международного центра перспективных исследований:

Дефляция в августе не является экстраординарным явлением. Показатели Госстата - корректны и отражают реальность. Просто ведомство должно обнародовать кроме индексов и сами средние цены, которые используются для подсчетов, чтобы человек мог увидеть - «источники» адекватные. Но почему-то Госстат в годовых публикациях предоставляет используемые средние цены на некоторые товары, а в ежемесячном режиме - нет. Считаю целесообразно это делать.

Александр Вальчишен, руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина»:

Инфляционная динамика, в широком смысле этого слова, соответствует текущему состоянию экономики Украины. На результат в августе повлиял сезонный фактор снижения цен на такие группы продуктов питания, как овощи и фрукты. Осенью инфляция начнет понемногу восстанавливаться, на декабрь индекс потребительских цен ожидается на уровне 4% (г/г).

Елена Белан, главный экономист Dragon Capital:

Уровень индекса потребительских цен в августе совпал с ожиданиями. Как и в предыдущих месяцах, динамику потребительской инфляции в августе обусловило снижение цен на продукты питания, которые занимают 54% потребительской корзины. Цены на продовольствие снизились на 0,5% м/м (-2,3% г/г) в основном за счет сезонного падения цен на фрукты и овощи. Другие компоненты индекса потребительских цен изменились лишь незначительно.

Скорее всего, с сентября годовая потребительская инфляция начнет ускоряться, частично из-за низкой базы сравнения - цены на продовольствие были крайне низкими осенью 2011 г. в результате рекордно высокого урожая сельхозпродуктов. При этом рост мировых цен на зерновые, скорее всего, окажет ограниченное влияние на динамику инфляции в Украине, поскольку в стране ожидается довольно высокий урожай зерна - 44-45 млн т (на 10% выше среднего показателя за 10 лет), а переходные остатки зерна на конец июня составили рекордные 12 млн т (по сравнению с 4 млн т годом ранее).

Таким образом, инфляция на конец 2012 г. будет на уровне 4,5% г/г. В 2013 году возможно ускорение темпов роста индекса потребительских цен до 10% г/г к концу года, в частности, из-за ожидаемого повышения тарифов на услуги ЖКХ.

Марьян Заблоцкий, аналитик «Эрсте Банка»:

Статистика Госстата отражает реальное положение вещей. Показатели рассчитываются по стандартам МВФ и проходят соответствующий аудит.

Сыграли свою роль прошлогодний рекордный урожай зерновых, а также овощей. Благодаря этому, в Украине сохраняются достаточно низкие цены на продукты питания. Плюс, курс гривни остается стабильным относительно доллара, и это при том, что курс евро к доллару упал, то есть, европейский импорт в Украину значительно подешевел, в результате имеем фактически неизменные цены на товары по сравнению с прошлым годом.

До конца года цены немного вырастут. По итогам года инфляция может составить 3%. Это связано с тем, что урожай будет несколько хуже - примерно на 1/5 меньше. Об уровне инфляции в сентябре пока трудно судить.

Богдан Данилишин, экс-министр экономики Украины:

Продолжающиеся четыре месяца дефляционные процессы могут свидетельствовать о снижении покупательной способности населения и повышении уровня административного вмешательства в экономику.

Настроения граждан остаются стабильно пессимистичными, несмотря на темпы роста ВВП, о чем сообщает статистическое ведомство. В свою очередь, падение потребительского спроса свидетельствует о росте показателя бедности в стране и изменении структуры потребления. Население вынуждено покупать дешевые товары, а в продовольственной корзине доля потребления картофеля, круп и хлебобулочных изделий превышает 40%.

Крайне низкому уровню индекса потребительских цен способствует монетарная политика Национального банка, которая продолжает сдерживать воздействие на инфляционное давление со стороны спроса. В настоящее время совокупный спрос остается ниже, чем потенциальный, и это держит в ежовых рукавицах базовую инфляцию.

Негативный разрыв ВВП во II квартале 2012 года составил -1.7%, что способствовало замедлению роста базового индекса потребительских цен (БИПЦ) и его компонентов.

Политика сдерживания денежной массы или умеренная монетарная политика, которую НБУ активно реализует, способствует снижению темпов роста БИПЦ, однако не дефляционного характера. Базовая инфляция сейчас находится в приемлемых пределах, а основным фактором снижения ИПЦ является динамика его небазовой составляющей.

Надо иметь в виду, что в последние месяцы на ценообразование влияли падение цен на основных мировых товарных рынках, удержание на уровне января 2012 цен на природный газ для промышленных потребителей (3509 грн./1000 куб.), пока неизменные тарифы на электроэнергию, рост мировых цен на нефть.

Ситуация, которую мы имеем на сегодня с точки зрения инфляционной составляющей (можно считать как, так называемую, отложенную инфляцию), может иметь весьма непрогнозируемые последствия.

При этом дефляция сопровождается стагнацией производства. Из-за нарастания угрозы мирового финансового кризиса и внутренних экономических противоречий существует риск существенного сокращения объемов производства в базовых отраслях промышленности.

И все же, решающим фактором, влияющим на экономику в целом, является политический. Он сдерживает инвестиции, инновационные процессы и модернизацию экономики в целом. А о перспективе роста инфляции можно говорить, исходя из того, что и со стороны правительства уже не раз звучали негативные прогнозы.

Елена Быстрицкая (УНИАН)