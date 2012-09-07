Украина хочет согласовать с Японией меморандум о взаимной защите инвестиций

Власти Украины намерены в ближайшие месяцы согласовать с правительством Японии меморандум о либерализации, содействии и взаимной защите инвестиций, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев. Как сообщает пресс-служба СНБО, стороны начали работу над разработкой этого документа в сентябре 2011 года.

По словам Клюева, японские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с украинскими партнерами в сфере модернизации металлургических производств Украины на основе японских технологий.

«Мы приглашаем японских инвесторов обратить внимание также на динамичное развитие украинского сельского хозяйства, широкомасштабные проекты в сфере энергетики и инфраструктуры, а также ряд других отраслей», - цитирует пресс-служба секретаря Совбеза Украины.

А.Клюев также отметил, что в ближайшее время между Украиной и Японией должны быть подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере образования, науки и техники.

Весной текущего года между Украиной и Японией было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности ядерной энергетики, что позволяет расширить взаимодействие по этому важному для двух стран вопросу. По мнению Клюева, опыт Украины в преодолении последствий аварии на ЧАЭС будет очень полезен Японии в решении ее проблем, связанных с аварией на атомной электростанции "Фукусима-1".

По данным Госстата, в первом полугодии 2012 года украинский экспорт в Японию вырос по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в 4,7 раза до 261,4 млн долл, а импорт вырос на 54,8% до 655,9 млн долл.

Статистическое ведомство страны не дает данных о размере японских инвестиций в украинскую экономику.