Существующие в Украине налоговые льготы не отвечают требованиям времени – Клименко

Существующие сегодня в Украине налоговые льготы не отвечают требованиям времени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу в Севастополе заявил глава Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ)Александр Клименко.

Отвечая на вопрос журналистов, как он относится к вынашивавшейся в 2010 году властями Севастополя идее внедрить на территории города свободную экономическую зону, А.Клименко сказал: «У нас вообще есть проблема с налоговыми льготами. И мы будем серьезно поднимать вопрос об их пересмотре. Потому что есть льготы… что такое льготы? Это стимулирование производства. Но льготы сегодня не эффективны, я не вижу от них отдачи. Поэтому в ближайшее время налоговая служба проведет инвентаризацию всех налоговых льгот, для того чтобы понимать, что помогает производству, какие инструменты необходимо внедрять». По его словам, надо в каждом конкретном случае смотреть, что реально может дать СЭЗ, и что при этом будет наполнять бюджет. «Я лично считаю, что действующие льготы не отвечают сегодняшнему времени и требуют коренным образом изменений», - подчеркнул А.Клименко.

Руководитель ГНСУ добавил: «Мы должны найти инструменты, которые отвечают сегодняшнему времени. Мы должны посмотреть и на наших ближних, и дальних коллег, как это у них происходит. Должны найти инструменты, которые действительно помогут не формально способствовать развитию той или иной территории, той или иной отрасли».

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест».

Закон предусматривает предоставление налоговых льгот в приоритетных отраслях экономики под инвестиционные проекты, общая сметная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 3 миллионам евро.