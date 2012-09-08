Вице-премьер-министр, министр социального развития Сергей Тигипко заверяет, что падение курса гривни является временным.

Об этом он заявил в пятницу вечером в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

"То, что сейчас происходит с валютным курсом, - это разовая позиция. Я обращаюсь ко всем людям: не думайте сейчас паниковать. Тот, кто хочет продать, если сейчас курс еще немножко выше - продавайте, покупать никому бы не советовал, потому что ситуация 2-3 дней. После этого ситуация изменится, и люди проиграют", - сказал С.Тигипко.

По его словам Украина имеет достаточно золотовалютных резервов, чтобы держать ситуацию под контролем.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе как межбанковский, так и наличный валютный рынок Украины стало лихорадить. Гривня существенно подешевела по отношению к доллару.

Во вторник, 4 сентября, на валютном межбанке к середине сессии торги фактически остановились (на уровне 8,1420-8,1520 грн/долл.) из-за отсутствия предложения по продаже валюты. Были лишь заявки на ее покупку. Нацбанк с интервенциями не выходил. К концу торгов котировки на межбанке по гривне снизились до более чем двухлетнего минимума, и рынок закрылся на уровне 8,19-8,21 грн/долл.

В среду, 5 сентября, на украинском межбанке гривня несколько укрепилась относительно доллара США. Торги закрылись котировками 8,14/8,16 грн/долл. В среду “Ощадбанк” на протяжении торговой сессии дважды выходил на межбанковский валютный рынок с продажей долларов.

В четверг, 6 сентября, торги на межбанке открылись котировками 8,1400/8,1500, а к 12:00 гривня укрепилась и котировки достигли 8,1185/8,1265 грн/долл.

Комментируя сложившуюся ситуацию, в НБУ объяснили повышение спроса на валюту увеличением накануне остатков на корсчетах комбанков за счет проведения Нацбанком тендера по поддержке ликвидности. В целом регулятор рефинансировал кредитно-финансовые учреждения почти на 4 млрд грн сроком почти на один год.

Прыжки на межбанке спровоцировали рост курса валюты на наличном рынке. Начиная со вторника, средний курс купли-продажи доллара в банках составлял 8,23-8,28 грн за доллар. Кроме того, в ряде городов наблюдается дефицит наличного доллара.

Некоторые эксперты и участники рынка считают, что события вторника, 4 сентября, на межбанковском валютном рынке продемонстрировали результат активных валютных спекуляций. При этом другие отмечают, что просто возникло совпадение ряда обстоятельств.

Оппозиционные эксперты отмечают, что всплеск валютной паники - это одно из проявлений скрытой девальвации гривни, которая давно идет в стране и является результатом экономической политики власти. А предстоящие выборы усиливают обеспокоенность среди населения, которое ожидает существенной девальвации национальной валюты после их завершения.