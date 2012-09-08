Экс-министр: дефляция в Украине свидетельствует о бедности населения

Продолжающиеся уже четыре месяца дефляционные процессы могут свидетельствовать о снижении покупательной способности населения и повышении уровня административного вмешательства в экономику.

Об этом в комментарии УНИАН заявил экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин.

«Настроения граждан остаются стабильно пессимистичными, несмотря на темпы роста ВВП, о чем сообщает статистическое ведомство. В свою очередь, падение потребительского спроса свидетельствует о росте показателя бедности в стране и изменении структуры потребления. Население вынуждено покупать дешевые товары, а в продовольственной корзине доля потребления картофеля, круп и хлебобулочных изделий превышает 40%», - отметил он.

Б.Данилишин также уверен, что крайне низкому уровню индекса потребительских цен способствует монетарная политика Национального банка, которая продолжает сдерживать воздействие на инфляционное давление со стороны спроса.

«В настоящее время совокупный спрос остается ниже, чем потенциальный, и это держит в ежовых рукавицах базовую инфляцию. Негативный разрыв ВВП во II квартале 2012 года составил -1,7%, что способствовало замедлению роста базового индекса потребительских цен (БИПЦ) и его компонентов. Политика сдерживания денежной массы или умеренная монетарная политика, которую НБУ активно реализует, способствует снижению темпов роста БИПЦ, однако не дефляционного характера. Базовая инфляция сейчас находится в приемлемых пределах, а основным фактором снижения ИПЦ является динамика его небазовой составляющей», - сказал экс-министр экономики.

Он также отметил, что необходимо иметь в виду, что в последние месяцы на ценообразование влияли падение цен на основных мировых товарных рынках, удержание на уровне января 2012 цен на природный газ для промышленных потребителей (3509 грн/1000 куб.м), пока неизменные тарифы на электроэнергию, рост мировых цен на нефть.

«Ситуация, которую мы имеем на сегодня с точки зрения инфляционной составляющей (можно считать как так называемую отложенную инфляцию), может иметь весьма непрогнозируемые последствия», - считает Б.Данилишин.

При этом он подчеркнул, что дефляция сопровождается стагнацией производства.

«Из-за нарастания угрозы мирового финансового кризиса и внутренних экономических противоречий существует риск существенного сокращения объемов производства в базовых отраслях промышленности. И все же решающим фактором, влияющим на экономику в целом, является политический. Он сдерживает инвестиции, инновационные процессы и модернизацию экономики в целом. А о перспективе роста инфляции можно говорить исходя из того, что и со стороны правительства уже не раз звучали негативные прогнозы», - подчеркнул Б.Данилишин.

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