Госстат просят объяснить, на основании каких цен рассчитывают инфляцию

Государственная служба статистики должна ежемесячно обнародовать средние цены, на основании которых рассчитывается индекс потребительских цен.

Такое мнение высказал УНИАН экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.

“... Ведомство должно обнародовать кроме индексов и сами средние цены, которые используются для подсчетов, чтобы человек мог увидеть - «источники» адекватные. Но почему-то Госстат в годовых публикациях предоставляет используемые средние цены на некоторые товары, а в ежемесячном режиме - нет. Считаю, целесообразно это делать”, - сказал А.Жолудь.

Детальнее мнения опрошенных УНИАН экспертов по поводу последних данных Гостата по инфляции читайте на сайте "УНИАН-экономика" (http://economics.unian.net/rus/detail/139441)