Путин хочет, чтобы резервных валют было больше

Президент России Владимир Путин призывает мировые экономики к созданию множественности резервных валют, с использованием возможностей стран АТР, для избавления от излишних деривативов и повышения дисциплины и устойчивости мировых финансов.

"Если мы хотим избавиться от излишних деривативов, повысить дисциплину и устойчивость мировых финансов, мы должны переходить к множественности мировых резервных валют", - сказал Путин на встрече лидеров Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с членами Делового консультативного совета форума во Владивостоке, сообщают РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что мировая финансовая система должна иметь много точек опоры.

"Потому что если есть одна мировая резервная валюта, у эмитента этой валюты всегда будет искушение как-то использовать ее в своих интересах, а в конечном счете это наносит ущерб самому эмитенту этой валюты, нарушаются фундаментальные принципы функционирования мировой финансовой системы", - пояснил глава российского государства.

При этом он отметил, что двигаться в этом направлении нужно аккуратно, не нанося никому никакого ущерба.

Вместе с тем Путин добавил, что можно использовать и возможности стран АТЭС.

"Это сложная, большая работа, но, я уверен, правильная, по созданию таких валютных центров. Особенно здесь. Почему? Потому что здесь Соединенные Штаты, как главный эмитент, также вовлечен в эту работу, поэтому можно найти такие пути в совместной деятельности, которые ничего не будут разрушать, а создавать новые возможности для стабилизации мировой экономики", - заявил президент.

Справка. АТЭС - крупнейший мировой форум торгово-экономического сотрудничества. Совокупное население государств-участников организации превышает 2,5 миллиарда человек. Участниками АТЭС, помимо России, являются Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, США, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Филиппины, Чили, Республика Корея и Япония.