Ющенко о стабильности гривни: ситуация ухудшилась, но она не фатальна

Ситуация относительно стабильности гривны ухудшилась, но она не является фатальной. Об этом заявил бывший Президент Украины (2005-2010 гг), экс-глава НБУ (1993-2000 гг), лидер «Нашей Украины» Виктор Ющенко во время визита во Львов.

Как сообщает пресс-служба «Нашей Украины», он отметил, что на курс гривни влияет несколько фундаментальных факторов, в частности дефицит бюджета, внешнеэкономический баланс.

По словам В.Ющенко, фактический дефицит госбюджета сейчас составляет 16 млрд грн, а торговый баланс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ухудшилось на 4 млрд. долларов.

«Впрочем, ситуация для гривны не является критической, поскольку валютный резерв составляет в Украине 29 млрд. долларов. При этом фундаментальные риски есть чем покрывать», - подчеркнул он.

Лидер «Нашей Украины» убежден, что на курс гривни во многом влияют непрофессиональные комментарии политиков, которые способны расшатать ситуацию.

«Наиболее сегодня неуправляемый фактор и сложный, который прогнозируется, это фактор ситуативный, психологический, фактор новостного блока. Когда у меня есть возможность, я слушаю комментарии по теме украинской гривны. Я скажу: если я десять раз такие комментарии услышу, я пойду и точно заберу свои вклады из банка. Потому что такие комментарии непрофессиональные, политизированные, нечестные по отношению к нашему национальному приоритету - гривны», - подчеркнул он.

В.Ющенко отметил, что есть много негативных тенденций и факторов риска, но они не фатальны.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе как межбанковский, так и наличный валютный рынок Украины стало лихорадить. Гривня существенно подешевела по отношению к доллару.

Во вторник, 4 сентября, на валютном межбанке к середине сессии торги фактически остановились (на уровне 8,1420-8,1520 грн/долл.) из-за отсутствия предложения по продаже валюты. Были лишь заявки на ее покупку. Нацбанк с интервенциями не выходил. К концу торгов котировки на межбанке по гривне снизились до более чем двухлетнего минимума, и рынок закрылся на уровне 8,19-8,21 грн/долл.

В среду, 5 сентября, на украинском межбанке гривня несколько укрепилась относительно доллара США. Торги закрылись котировками 8,14/8,16 грн/долл. В среду “Ощадбанк” на протяжении торговой сессии дважды выходил на межбанковский валютный рынок с продажей долларов.

В четверг, 6 сентября, торги на межбанке открылись котировками 8,1400/8,1500, а к 12:00 гривня укрепилась и котировки достигли 8,1185/8,1265 грн/долл.

Комментируя сложившуюся ситуацию, в НБУ объяснили повышение спроса на валюту увеличением накануне остатков на корсчетах комбанков за счет проведения Нацбанком тендера по поддержке ликвидности. В целом регулятор рефинансировал кредитно-финансовые учреждения почти на 4 млрд грн сроком почти на один год.

Прыжки на межбанке спровоцировали рост курса валюты на наличном рынке. Начиная со вторника, средний курс купли-продажи доллара в банках составлял 8,23-8,28 грн за доллар. Кроме того, в ряде городов наблюдается дефицит наличного доллара.

Некоторые эксперты и участники рынка считают, что события вторника, 4 сентября, на межбанковском валютном рынке продемонстрировали результат активных валютных спекуляций. При этом другие отмечают, что просто возникло совпадение ряда обстоятельств.

Оппозиционные эксперты отмечают, что всплеск валютной паники - это одно из проявлений скрытой девальвации гривни, которая давно идет в стране и является результатом экономической политики власти. А предстоящие выборы усиливают обеспокоенность среди населения, которое ожидает существенной девальвации национальной валюты после их завершения.