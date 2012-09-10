Столичные налоговики в январе-августе увеличили перечисления в сводный бюджет на 27,2%

Столичные налоговики в январе-августе 2012 года перечислили в сводный бюджет 21,214 млрд грн налогов и сборов, что на 27,2%, или на 4,533 млрд грн, больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г.Киев.

По словам председателя ГНСУ в г.Киев Ирины Носачевой, за 8 месяцев т.г. столичные налоговики мобилизовали в госбюджет 15,787 млрд грн, что на 28% больше, чем за соответствующий период в 2011 году. В госбюджет дополнительно поступило 3,457 млрд грн.

Поступления от налога на доходы физических лиц за отчетный период составили 6,806 млрд грн, что на 20%, или на 1,15 млрд грн больше, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

«С начала года в бюджет города Киева налогоплательщики уплатили

5,427 млрд грн, что на 25%, или на 1,1 млрд грн, больше, сравнительно с прошлым годом», – отметила главный налоговик столицы.