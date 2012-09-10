Обзор валютного рынка в Украине за неделю

Евровалюта на мировом рынке на прошедшей неделе (с 3 по 7 сентября) подорожала на 1,72% до отметки 1,2793. Об этом сообщают аналитики FOREX CLUB в Украине в своем обзоре, переданном УНИАН.

Как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, евро постепенно рос в среду и четверг в ожидании и после решения ЕЦБ по процентной ставке. Так, ЕЦБ принял решение начать покупать облигации проблемных стран в неограниченном размере в случае, если эти страны будут выполнять заранее согласованные требования по поддержанию бюджетной дисциплины. Основной рост евро произошел уже 7 сентября на фоне разочаровывающих данных по занятости в США за август: количество занятых выросло всего на 96 тысяч против прогнозных 120 тысяч.

Евро

Курс продажи безналичного евро в Украине за прошлую неделю повысился на 0,98% до отметки 10,329 грн, средний курс продажи наличного – на 0,76% до уровня 10,32 грн.

По оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, евро имеет все шансы продолжить свой рост и на текущей неделе. Восходящий импульс, полученный от решения ЕЦБ по процентной ставке, а также плохой статистики с рынка труда в Штатах будет этому способствовать. Ключевым событием недели станет решение по ставке ФРС США 13 сентября. Не исключено, что Бернанке снова подтвердит свой тезис о том, что ФРС готов увеличить стимулирование национальной экономики в случае снижения темпов роста ниже 2% в годовом выражении. Дополнительное влияние на евро может оказать статистика по занятости в еврозоне за второй квартал, решение Греции урезать расходы госбюджета, а также статистика по торговому балансу в США.

Диапазон колебаний евро на международном рынке может быть достаточно широким – 1,2550-1,2950. Средний курс продажи наличного евро в Украине в этом случае будет находиться в границах 10,30–10,63 грн.

Доллар США

Курс продажи безналичного доллара в Украине на прошлой неделе понизился на 0,11% до 8,124 грн, средний курс продажи наличного – повысился на 0,24% до 8,164 грн. НБУ официально не выходил на межбанковский рынок. Возможно, он это делал посредством государственных банков. Средний дневной объем торгов долларами США на прошедшей неделе составил 1,1215 млрд долл. Причиной роста курса наличного доллара стал скачок доллара на 2% на межбанке, после чего большинство коммерческих банков повысило курс доллара в условиях роста неопределенности на рынке. Основной причиной такого скачка является выдача кредитов НБУ для поддержания ликвидности коммерческих банков. Некоторые банки направили эти ресурсы на приобретение валюты.

Средний спрэд по наличным операциям с долларом США за прошедшую неделю вырос на 0,15% до 0,67%, что говорит об увеличении неопределенности на валютном рынке в Украине.

Разница между курсом продажи наличного и безналичного доллара повысилась на 2,9 копейки до 4 копеек, что также свидетельствует об увеличении нестабильности на валютном рынке страны.

Давление на гривню на текущей неделе, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, может несколько понизиться на фоне решения об увеличении стимулирующих мер со стороны ЕЦБ и возможного намека ФРС на третье количественное смягчение в США 13 сентября. Ликвидность в украинской банковской системе снизилась со своих максимумов, что также будет на стороне гривни. Средний курс продажи наличного доллара в Украине на текущей неделе, вероятно, будет находиться в диапазоне 8,145–8,172 грн.

Российский рубль

Курс продажи безналичного рубля на прошедшей неделе повысился на 1,16% до 0,2539 грн, средний курс продажи наличного – на 1,03% до 0,255 грн. Главной причиной удорожания рубля в Украине стал его рост по отношению к доллару на фоне решения ЕЦБ по увеличению покупок облигаций проблемных стран еврозоны, а также плохой статистики по сектору занятости в США за август.

Российский рубль на текущей неделе может продолжить расти в цене. Поддержать этот рост может решение по ставке ФРС США и комментарии к нему. Ожидается, что центральный банк США отметит растущую вероятность третьего количественного смягчения. Это снова увеличит аппетит к риску со стороны операторов валютного рынка, что позитивно отразится на российском рубле. Сдерживать рост рубля на неделе может нестабильная динамика рынка нефти и непростой процесс принятия решения по сокращению бюджетных расходов в Греции. Прогнозный диапазон колебания среднего курса продажи наличного рубля в Украине на текущей неделе – 0,252–0,259 грн.