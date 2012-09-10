В январе-августе 13,4 тыс. граждан отказались от регистрационного номера - ГНСУ

В январе-августе 2012 года 13,4 тыс. граждан отказались от регистрационного номера по религиозным мотивам, это на 4,8 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2011 года, сказано в сообщении Государственной налоговой службы Украины.

Налоговая служба напоминает, что налогоплательщики имеют право отказаться от регистрационного номера.

"Для этого им нужно обратиться в налоговые органы. Специалисты налоговой делают в паспорте такого плательщика соответствующую отметку. После этого он будет иметь право осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта, - сказано в сообщении.

Пресс-служба ГНСУ уточняет, что учет физических лиц-плательщиков, которые отказались от регистрационного номера, ведется в отдельном реестре Государственного реестра именно по фамилии, имени, отчеству и серии и номеру паспорта.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2011 года от регистрационного номера отказались 8,6 тыс. граждан.

По данным ГНСУ, сумма налоговых поступлений в сводный бюджет в январе-августе 2012 года составила 190,5 млрд грн, что на 9%, или на 15,8 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, в государственный бюджет поступило 134,3 млрд грн, контролируемых ГНСУ (на 7,2 млрд грн больше, чем в январе-августе 2011 года), в местные бюджеты - 56,2 млрд грн (+8 млрд грн).