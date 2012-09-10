Котировки на межбанке в понедельник к 12:00 составили 8,1150/8,1230 грн/долл.

В понедельник, 10 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками -8,1140/8,1240, к 12:00 сузился спрэд 8,1150/8,1230 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2559/64, к 12:00 цены снизились до 0,2557/61. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 31,7301 (-0.1648).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар в понедельник стартовали с уровня 1,2783/85, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,3735/10,3880, к 12:00 цены ушли вниз 10,3675/10,3815.