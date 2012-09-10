Украина хочет работать в составе ЕЭК в качестве наблюдателя - Азаров

Украина предлагает Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассмотреть вопрос о создании представительства Украины в ЕЭК для работы в качестве наблюдателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Виктором Христенко в понедельник, 10 сентября, в Киеве.

«Мы хотели бы вам предложить рассмотреть вопрос представительства Украины при Евразийской экономической комиссии, а также наше желание участвовать в ее работе на правах наблюдателя», - сказал Н.Азаров. Он отметил, что Украина предлагает для сотрудничества аккредитовать при ЕЭК постоянного представителя Украины из состава Посольства Украины в Российской Федерации.

Н.Азаров подчеркнул, что сотрудничество Украины с ЕЭК в качестве наблюдателя поможет избежать осложнений в двусторонней торговле со странами Таможенного союза.

«Это позволило бы нам оперативно реагировать на те или иные чувствительные позиции нашего торгово-экономического сотрудничества», - сказал Н.Азаров.

В свою очередь В.Христенко пообещал, что ЕЭК рассмотрит предложение Украины.

«Для нас это прецедент, и это хорошо», - сказал он.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина и Евразийская экономическая комиссия 27 августа 2012 года подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам торговли. С украинской стороны меморандум подписали министр экономического развития и торговли Петр Порошенко, со стороны комиссии – член коллегии Евразийской комиссии Андрей Слепнев.

П.Порошенко отметил, что подписание соглашения о зоне свободной торговли и данного меморандума позволит либерализировать доступ украинской и российской продукции на взаимные рынки.

Выполнение меморандума будет возложено на министров, отвечающих за торговлю, которые будут работать в рамках «Диалога по торговым вопросам».

Встречи на уровне руководителей Диалога будут проводиться не реже одного раза в полгода, при этом в состав делегации Евразийской экономической комиссии смогут входить полномочные представители государств - членов ТС и ЕЭП. Первое заседание руководителей Диалога, согласно проекту документа, должно быть проведено в течение трех месяцев с даты подписания меморандума.

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