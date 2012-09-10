Межбанк понедельника: закрытие торгов - 8,1110/8,1200 грн/долл.

В понедельник, 10 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1140/8,1240, к 12:00 сузился спрэд - 8,1150/8,1230. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,1110/8,1200 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2559/0,2564, к 12:00 цены снизились до 0,2557/0,2561. К закрытию торгов цены поднялись - 0,2558/0,2562. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,7049 (-0,1900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2770/1,2810.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3735/10,3880, к 12:00 цены ушли вниз - 10,3675/10,3815. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,3620/10,3775.