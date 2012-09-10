Эксперты улучшили прогноз инфляции в Украине

Аналитики «ИНГ Банк Украина» улучшили прогноз инфляции в 2012 году с 5,6% до 4,7%, после обнародования Государственной службой статистики Украины индекса потребительских цен за август.

Об этом сообщается в ежедневном обзоре финансовых рынков, подготовленном аналитиками банка.

Аналитики отмечают, что в противовес консенсус-прогнозам, предусматривающим в августе ускорение инфляции (на 0,1% м/м) на фоне роста глобальных цен на продовольствие, индекс потребительских цен (ИПЦ) снова оказался негативным (-0,3%), что вывело уровень годовой инфляции на нулевой показатель.

По их мнению, основным фактором замедления инфляции в августе выступило сезонное снижение цен на продовольствие (на 0,5% в месячном выражении), тогда как рост мировых цен на зерновые оказал ограниченное влияние на рост внутренних цен на хлебопродукты (0,5%). «По нашему мнению, до парламентских выборов значительного роста цен на продовольствие происходить не будет, поскольку для сохранения ценовой стабильности правительство продолжает использовать административные механизмы», - считают в «ИНГ Банк Украина».

В тоже время аналитики банка прогнозируют ускорение инфляции в IV квартале текущего года.

«Мы улучшили наш прогноз по ИПЦ по итогам года до 4,7%, при этом в четвертом квартале ожидаем ускорения инфляции», - говорят аналитики.

Как сообщал УНИАН, в Украине в августе 2012 года по сравнению с июлем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против августа 2011 года показатель инфляции составил 0%.

Инфляция в январе-августе 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 0,9%, с начала 2012 г. (август 2012 года к декабрю 2011 года) - дефляция 0,4%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.