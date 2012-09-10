Дефицит Пенсионного фонда составил 8 млрд грн

В бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в январе-августе 2012 года, по оперативным данным, из всех источников финансирования поступило 143,986 млрд грн, что на 10,4%, или на 13,6 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ПФУ.

В частности, сумма собственных поступлений составила 102,218 млрд грн. По сравнению с январем-августом 2011 года собственные поступления выросли на 14,8%, или на 13,149 млрд грн.

При этом расходы на выплату пенсий и денежной помощи за отчетный период составили 151,986 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в связи с повышением пенсионных выплат ряду категорий граждан с мая 2012 года Кабинет министров, при пересмотре бюджета ПФУ на вторую половину 2012 года, увеличил дефицит бюджета фонда с 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн.

Так, доходы ПФУ увеличены с 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, расходы — с 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.