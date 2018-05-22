Рынок Форекс в Украине избавят от элементов "стихийного базара"

Нацбанк затеял "генеральную уборку" на рынке Форекс в Украине, попытавшись избавить его от элементов "рынка стихийного" и "базара" (это уж кому как нравится). По крайней мере, на такие мысли наталкивает его недавно вступившее в силу постановление (№327), принятое 3 августа текущего года.

Упорядочивать "на форексе" есть что, поскольку на данный момент в Украине сложилась довольно таки странная ситуация: услуги Форекс физическим лицам зачастую предлагают различные Форекс-клубы, а не коммерческие банки, которые как раз и должны этим заниматься. Эти Форекс-клубы, как правило, зарегистрированы в оффшорных зонах и у нас представлены представительствами, которые оказывают только информационные услуги.

Если и дальше проводить рыночные аналогии, то ясно, что на стихийном рынке и речи не может вестись ни о каком контроле за деятельностью продающих-покупающих, или защите прав потребителей, то бишь, участников. Равно как и о защите "государственной казны" - в том числе.

То, что все операции на рынке Форекс, и, самое главное, все расчеты производятся за рубежом, - очень важный момент. На практике все выглядит следующим образом: украинские физлица, которые хотят работать на рынке Форекс, перечисляют валюту за рубеж на счет Форекс-клуба в оффшоре, потом, используя специальный программный продукт "любезно" предоставлений Форекс-клубом, осуществляют операции. Если по результатам сделок на рынке Форекс физическое лицо получает доход (а это случается нечасто), то Форекс-клуб обещает перечислить игроку доход из оффшора на его счет в Украину. Но, если физическое лицо неудачно совершало операции (что происходит в большинстве случаев), то сумма денег, перечисленная в оффшор переходит Форекс-клубу. Впрочем, проблема не столько в нечастых выигрышах, тут-то как раз все правильно - операции на рынке Форекс относятся к высокодоходным и высокорискованным.

Скорее можно предположить, что инициативность НБУ в первую очередь обусловлена желанием регулятора поставить "плотину" на пути еще одного валютного "ручейка", по которому из страны уходит валюта. Нацбанк считает недопустимым отток валюты в оффшоры на счета Форекс-клубов для осуществления операций на рынке Форекс, поскольку такое "утекание" отрицательно влияет непосредственно на валютный рынок Украины. Никто точно не знает, сколько валюты украинцы уже перечислили в оффшоры на счета различных Форекс-клубов, но если верить заверениям самих Форекс-клубов, это - сотни миллионов, а может уже и миллиарды долларов. С другой стороны, НБУ хочет поставить под контроль все операции Форекс и тем самым ликвидировать недобросовестнных участников этого рынка. Поскольку, не имея возможности контролировать деятельность Форекс-клубов, НБУ не может быть уверен, что эти клубы действительно совершают все операции прозрачно и добросовестно. Рынок Форекс базируется на системе взаимных депозитов и банковских гарантий. Клиент, который отдал деньги Форекс-клубу, должен быть уверен, что конкретный клуб имеет надежную финансовую защиту и крупные депозиты в крупнейших банках мира.

Увы, на рынке встречаются Форекс-клубы, которые работают, как «кухни» - это когда реально Форекс-клуб не имеет гарантийных депозитов в крупных банках-участниках международного рынка Форекс, а просто за счет собственных средств пытаются играть с клиентами. В таких случаях, если у Форекс-клуба заканчиваются деньги, он просто исчезает, оставляя клиентов без денег и их дохода. И, наконец, третья задача, которая стоит перед регулятором, это наладить систему налогообложения физических лиц, которые получают доход на рынке Форекс. Согласно украинскому законодательству, доход физических лиц, полученный ими на рынке Форекс, должен облагаться доходом 15-17% от суммы реально полученного дохода.

Вот эти проблемы и надеется решить Нацбанк. В соответствии с вышеупомянутым постановлением (№327) на территории Украины только банки смогут оказывать услуги Форекс, точнее осуществлять арбитражные операции (т.е., когда физические лица будут иметь возможность заключать валютные деривативы и при этом пользоваться маржинальными счетами). Для этого, банк должен будет зарегистрировать свои правила проведения операций Форекс. Кроме того, для учета денег, которые поступили в банк для такого рода операции, банк будет обязаны открывать специальные счета для своих клиентов. Физические лица при этом получат право вносить валюту на эти счета и использовать их как гарантийный депозит для заключения арбитражных сделок с валютой. Банки при этом обязуются иметь соответствующие корреспондентские счета с зарубежными банками-участниками международного рынка Форекс и отвечать своими денежными средствами за исполнение валютных деривативов своих клиентов. Это позволит защитить клиентов от разного рода проблем при осуществлении арбитражных операций и тем самым обеспечить физичеким лицам надежные условия для осуществления операций Форекс. Также НБУ в своем постановлении оговаривает, что можно будет осуществлять арбитражные операции только с валютой 1-й категории, т.е. с основными валютами мира, которые имеют наибольшую популярность на международном рынке.

Повторимся, операции на рынке Форекс - это действительно высокодоходные и высокорискованные операции, но всегда есть желающие рискнуть и попытаться заработать больше, чем на банковских депозитах. НБУ фактически хочет, чтобы риск участников рынка Форекс был на допустимом уровне и чтобы в случае успешного проведения операций, украинский "форекс-игрок" мог бы гарантированно получить свой доход. Есть надежда, что благодаря постановлению НБУ физические лица получат возможность осуществлять операции на рынке Форекс и при этом не боятся, что Форекс-клуб просто исчезнет, когда "не будет чем сдачи давать". При этом, валюта будет находиться на территории Украины и не будет несанкционированно "утекать" за рубеж.

Конечно, НБУ хорошо понимает, что он не может заставить Форекс-клубы, которые зарегистрированы в оффшорах не работать на территории Украины. Формально, он можете просто потребовать запретить рекламу и оказание представительских услуг. Но, можно сказать, что данное постановление является этаким промежуточным этапом. Помимо постановления (№327), НБУ выступил инициатором законопроекта о платежных системах, который уже принят в первом чтении. После принятия этого закона, НБУ получит возможность полностью контролировать все платежи физических лиц за пределы Украины и тем самым запретить перечисление валюты за пределы Украины на счета Форекс-клубов. Это, в конечно итоге, сделает деньги украинцев недоступными для Форекс-клубов.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра