ОБЗОР событий на текущую неделю: инвесторы надеются на Федрезерв

Теперь в центре внимания ФРС США. После того как ЕЦБ выполнил свою миссию, заявив о готовности оказать поддержку странам еврозоны, испытывающим финансовые трудности в погашении долговых обязательств, инвесторы надеются, что второй этап скоординированных действий последует от ФРС США, когда в четверг будут объявлены итоги ежемесячного двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке. Объявление состоится 13 сентября в 12:30 по североамериканскому восточному времени, после чего будет созвана пресс-конференция с участием главы ФРС Бена Бернанке. До тех пор немалое значение для фондовых рынков будет иметь решение Конституционного суда Германии относительно участия страны в механизме ESM: без присутствия в рамках этого механизма Германии решение вопроса вновь окажется под большим сомнением.

Насыщенная неделя. До заседания ФРС также произойдет ряд событий, традиционно влияющих на рыночный настрой. В пятницу выйдет статистика по розничным продажам в США за август. Наиболее благоприятный сценарий предполагает, что ФРС начнет очередной этап количественного смягчения. Самый неблагоприятный – отказ ФРС от поддержки экономики и сокращение розничных продаж, – и сочетание этих факторов вызовет снижение фондовых рынков.

Основные события этой недели таковы:

- 10 сентября Китай опубликует статистику по экспорту и импорту за август. В Сенате США начнется обсуждение вопроса повышения предельного уровня госдолга; срок принятия решения – конец месяца. Министерство сельского хозяйства США выпустит статистику по урожаю за прошлую неделю, что скажется на стоимости сельхозпродукции. Франция и Греция опубликуют статистику по промышленному производству.

- 11 сентября должно состояться размещение греческих гособлигаций – с меньшей доходностью после заявления ЕЦБ.

- 12 сентября – решение Конституционного суда Германии об участии страны в ESM. Выборы в парламент Нидерландов; вероятный итог – приход к власти коалиции, котораяотложит рассмотрение вопросов по участию в ESM и в других совместных мерах ЕС. Министерство сельского хозяйства США опубликует долгосрочный прогноз спроса и предложения на рынке сельхозпродукции – возможно, это окажет влияние на стоимость хлористого калия. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу выступит с докладом о положении дел в Евросоюзе (в 9:00 по центральноевропейскому времени).

- 13 сентября. Окончание заседания Комитета открытого рынка ФРС; о принятых решениях будет объявлено в 12:30 по североамериканскому восточному времени, после чего пройдет телеконференция с участием председателя ФРС. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступит с речью на панъевропейском событии. Италия разместит гособлигации.

- 14 сентября в США выйдут данные по розничным продажам и промышленному производству за август. Министры финансов и главы центробанков стран ЕС проведут двухдневное заседание на Кипре. В парламенте Греции пройдет голосование по пересмотренной программе экономии.

Аналитический обзор подготовлен

экспертами ИК «Тройка Диалог»