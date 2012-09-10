Покупка наличной валюты населением в августе сократилась на 11%

Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в августе т.г., по сравнению с июлем т.г., сократилось на 11% - до 722,8 млн долл. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, банки купили у населения валюты на 1,619 млрд долл., продали — на 2,342 млрд долл.

Отрицательное сальдо на наличном рынке в январе т.г. было на уровне 556,5 млн долл., в феврале − 372,7 млн долл., в марте — 544,1, в апреле — 209 млн долл., мае — 526,8 млн долл., июне - 740,6 млн долл., в июле — 810,4 млн долл.

По данным НБУ, банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в августе увеличились на 502,7 млн долл. и по состоянию на 1 сентября 2012 г. составили 20,514 млрд долл.

Также сообщается, что в июле на межбанковском валютном рынке (в эквиваленте) Нацбанк продал 618,1 млн долл (248,4 млн долл. США и 300 млн евро), а объем покупки валюты составил 1,054 млрд долл. Регулятор пополнял резервы за счет приобретения 850 млн долл. США, 63,2 млн фунтов стерлингов, 100 млн австралийских долларов.

Как сообщал УНИАН,международные валютные резервы Нацбанка Украины (НБУ) в августе сократились на 0,3% - до 29,995 млрд долл. с 30,081 млрд долл.