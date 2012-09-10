Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Форум" (Киев) “по причинам бизнеса”. Об этом говорится в сообщении Moody's.

Как сообщал УНИАН, в начале августа т.г. Moody's снизило долгосрочный депозитный рейтинг банка «Форум» в национальной валюте с «В2» до «В3», прогноз рейтинга «негативный». Также был понижен рейтинг по национальной шкале с уровня A3.ua до Baa3.ua.

В конце июля подконтрольный украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому «Смарт-холдинг» сообщил о достижении соглашения с немецким банком Commerzbank AG о приобретении 96% акций украинского банка «Форум».

Покупатель не называет сумму сделки, ссылаясь на договоренность о неразглашении ее условий.

В настоящее время соглашение о сделке находится на этапе согласования в регуляторных органах.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2012 года составили 10,47 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 6,29 млрд грн, обязательства - 7,84 млрд грн, уставный капитал - 5,93 млрд грн, собственный капитал – 1,5 млрд грн.

Банк «Форум» (Киев) в январе-июне 2012 года получил 2,6 млн грн прибыли против 549,37 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Немецкий Commerzbank на 1 апреля 2012 года владел 96,0635% акций банка «Форум».

«Смарт-холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство.

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