В понедельник снизился индекс ставок по краткосрочным депозитам - НБУ

В понедельник, 10 сентября, снизился индекс ставок по краткосрочным депозитам на срок 3 и 6 месяцев как по гривневым, так и валютным вкладам.

Об этом свидетельствуют данные об индексе ставок по депозитам физлиц,

обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По трехмесячным вкладам в национальной валюте индекс снизился до 17,05% с 17,19%, по шестимесячным - до 17,92% с 18,08%.

По вкладам на девять и двенадцать месяцев в гривне индекс оставался на уровне 18,22% и 18,55% соответственно.

По краткосрочным валютным депозитам индекс снизился в пределах 0,2% с небольшим отклонением в ту и другую сторону.

Как сообщал УНИАН, с 18 мая 2011 года начал рассчитываться «Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц» (UIRD). В список банков, которые объявляют ставки, входят 20 крупнейших банков. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в украинской гривне, долларах США и евро.