Номинальный ВВП Украины во II квартале составил 351,78 млрд грн

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во II квартале 2012 года составил 351,78 млрд грн (во II квартале 2011 года - 316,48 млрд грн), говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом Госстат сохранил оценку роста ВВП во II квартале текущего года на уровне 3%. Предварительные данные были обнародованы ведомством в конце июля.

Также сообщается, что дефлятор ВВП во II квартале 2012 года снизился до 8,5% против 11,1% в I квартале текущего года.

Номинальный ВВП Украины в I квартале т.г. составил 296,97 млрд грн (в I квартале 2011 года - 263,55 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, в конце июля Госстат Украины обнародовал предварительные данные, согласно которым рост ВВП во ІІ квартале 2012 г. составил 3% (рост ВВП во ІI квартале 2011 года - 3,8%).

С учетом сезонного фактора, во ІI квартале 2012 года против І квартала 2012 года рост ВВП Украины зафиксирован на уровне 1,9%.

12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

С учетом сезонного фактора, в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад ВВП Украины на уровне 0,2%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального ВВП за 2011 год, по данным Гостата, составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 316,6 млрд грн.