Кабмин до 17 сентября должен предложить ВР проект бюджета на 2013 год – Акимова

Правительство Украины до 17 сентября должно предложить парламенту проект государственного бюджета на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня в Донецке на пресс-конференции первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

«Сейчас правительство перед тем, как предложить проект бюджета в парламент, а я знаю, что это должно произойти до 17 сентября, сделает обновление макроэкономического прогноза. Вместе с появлением бюджета, естественно, появятся и новые макроэкономические прогнозы», - сказала И.Акимова. При этом она отметила, что пока рано озвучивать какие-то показатели, связанные с формированием бюджета на следующий год, «сейчас предварять ситуацию и озвучивать какие-либо цифры, наверное, было бы неправильно».

И.Акимова добавила, что макроэкономические прогнозы нам дают «наши международные партнеры, мировой банк и международный валютный фонд». По ее словам, «уровень инфляции прогнозируется где-то в промежутке между 4,5 - 5,5% на этот год и 5 -7% на следующий год».

«То есть, вы видите, что цифры весьма и весьма приличные, учитывая не простую макроэкономическую ситуацию за пределами Украины. Я думаю, что в рамках этих показателей и будет сформирован макроэкономический прогноз», - заключила И.Акимова.