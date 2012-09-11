Азаров: Бюджет на 2013 год будет не хуже, чем в этом году

Кабинет Министров Украины намерен продолжить в 2013 году реализацию всех бюджетных государственных программ, начатых в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время встречи с представителями Национального конгресса местного самоуправления.

«Бюджет (на 2013 год – УНИАН) будет не хуже, чем в этом году. Он предусматривает принципы преемственности и продолжение реализации тех программ, которые реализуются в 2012 году. Ни одна программа закрыта не будет», - заверил Н.Азаров.

Премьер также отметил, что в следующем году продолжится бюджетное финансирование программ, начатых в 2010-2011 годах.

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