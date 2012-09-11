КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины

Ниже приводится информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний: 11 сентября: - Магистр-фонд доходный; - Укрэнергопостач; - Восточно-Крымская энергетическая компания; 12 сентября: - Марфин Банк; - Страховая компания "Чартис Украина"; 14 сентября: - Премиум-фонд; - Инвестфонд "Заощадження"; - Инвестфонд "Стандарт"; - Инвестфонд "Стратег"; - Страховая компания "СЕБ Лайф Юкрейн"; - Атомгидроэнергобуд; - Житлобуд; - Сахарный союз Укррос

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