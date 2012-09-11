КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины

09:31, 11 сентября 2012
Финансы
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Ниже приводится информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний:

11 сентября:

- Магистр-фонд доходный;

- Укрэнергопостач;

- Восточно-Крымская энергетическая компания;

12 сентября:

- Марфин Банк;

- Страховая компания "Чартис Украина";

14 сентября:

- Премиум-фонд;

- Инвестфонд "Заощадження";

- Инвестфонд "Стандарт";

- Инвестфонд "Стратег";

- Страховая компания "СЕБ Лайф Юкрейн";

- Атомгидроэнергобуд;

- Житлобуд;

- Сахарный союз Укррос

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