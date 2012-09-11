КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины
09:31, 11 сентября 2012Финансы
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Ниже приводится информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний:
11 сентября:
- Магистр-фонд доходный;
- Укрэнергопостач;
- Восточно-Крымская энергетическая компания;
12 сентября:
- Марфин Банк;
- Страховая компания "Чартис Украина";
14 сентября:
- Премиум-фонд;
- Инвестфонд "Заощадження";
- Инвестфонд "Стандарт";
- Инвестфонд "Стратег";
- Страховая компания "СЕБ Лайф Юкрейн";
- Атомгидроэнергобуд;
- Житлобуд;
- Сахарный союз Укррос
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