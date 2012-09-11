В Беларуси инфляция составила 2,3%

Минск. В Беларуси инфляция в августе 2012 года выросла на 2,3%, с начала года – на 14,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Согласно данным Белстата августовская инфляция оказалась самой высокой в нынешнем году.

«Индекс цен производителей промышленной продукции в августе этого года по сравнению с июлем составил 1,3%, с декабрем 2011 года - 14,4%, в том числе на инвестиционные товары - соответственно 0,7% и 22,2%, промежуточные товары - 0,9% и 10,5%, потребительские - 2,3% и 17,8%. Цены производителей сельскохозяйственной продукции в августе по сравнению с июлем возросли на 4,9%, с декабрем 2011 года - на 24%, в том числе в растениеводстве - соответственно на 21,8% и 42,7%, в животноводстве - на 0,5% и 19,1%», - отмечают в Белстате.

Индекс цен на продовольственные товары в августе к июлю составил 2,3%, к декабрю 2011 года - 16,7%. Непродовольственные товары подорожали меньше: в августе - на 0,6%, с начала года - на 7,8%.

По итогам 2012 года белорусское правительство рассчитывает удержать инфляцию в пределах 19-22%.

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